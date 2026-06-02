La festa della Repubblica il Mercatino del Calcit e le mostre | cosa fare oggi

Oggi nell'Aretino si svolgono diverse iniziative, tra cui il Mercatino del Calcit e mostre dedicate alla cultura. La festa della Repubblica è uno degli eventi principali in programma. Per segnalare altri incontri e manifestazioni, è possibile scrivere alla redazione.

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 1° giugno, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Festa della Repubblica, cosa fare il 2 giugno a Roma: parata, Frecce Tricolori e musei gratisIl 2 giugno a Roma si svolgeranno cerimonie ufficiali, una parata militare e uno spettacolo delle Frecce Tricolori.

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