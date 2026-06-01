Festa della Repubblica cosa fare il 2 giugno a Roma | parata Frecce Tricolori e musei gratis

Il 2 giugno a Roma si svolgeranno cerimonie ufficiali, una parata militare e uno spettacolo delle Frecce Tricolori. Molti musei saranno aperti gratuitamente, offrendo ingressi senza costi. La giornata include anche eventi culturali dedicati all’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La città si prepara a celebrare questa ricorrenza con diverse iniziative pubbliche e gratuite.

Roma, 1° giugno 2026 – Roma si prepara a celebrare il 2 giugno con cerimonie istituzionali, parata militare, Frecce Tricolori, musei gratuiti e appuntamenti culturali dedicati all’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La Capitale sarà ancora una volta il centro delle celebrazioni nazionali, con il programma ufficiale tra l’ Altare della Patria, via dei Fori Imperiali, il Quirinale e i principali luoghi della cultura. Festa della Repubblica a Roma: il programma del 2 giugno. La giornata si aprirà con uno dei momenti più solenni della Festa della Repubblica. Alle 9.15 è prevista la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria, in omaggio al Milite Ignoto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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