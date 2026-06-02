La ferita in testa di Gennaro Sangiuliano i legali di Maria Rosaria Boccia | Follia ipotizzare tentato omicidio Poi la smentita

Notizia in breve

I legali di un ex ministro della Cultura hanno dichiarato che non si può ipotizzare un tentato omicidio riguardo alla ferita alla testa riportata dall’ex ministro. La vicenda giudiziaria tra i due soggetti torna a essere al centro delle cronache, con i legali che stanno valutando di chiedere una diversa qualificazione legale dei fatti. In precedenza, si era parlato di un possibile tentativo di omicidio, ma questa ipotesi è stata smentita dai rappresentanti legali.