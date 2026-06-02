La famiglia è lotta ma anche amore Raccontarla è un vero romanzo

Una famiglia si scontra duramente in una vicenda che coinvolge un uomo considerato credulone e sua madre. La storia rivela tensioni e momenti di affetto tra loro, attraverso episodi di conflitto e intimità. La narrazione si svolge tra momenti di compassione e scontri più crudi, dipingendo un quadro complesso di rapporti familiari. La vicenda si sviluppa con scene di vita quotidiana, senza commenti o interpretazioni.

Compassionevole, ironico e spietato. La vera storia di Raja il credulone (e di sua madre) l'ultimo romanzo di Rabih Alameddine, edito da La Nave di Teseo, è una saga tragicomica ambientata in Libano, un racconto moderno di famiglia, memoria e dell'indissolubile e folle legame tra un figlio e sua madre. In un minuscolo appartamento di Beirut, il sessantatreenne Raja e sua madre vivono fianco a fianco. Raja, stimato insegnante di filosofia al liceo è «l'omosessuale del quartiere», ama i libri, le passeggiate, meditare, l'ordine e la solitudine. Zalfa, la madre ottantenne, considera la privacy del figlio un affronto personale. Non desidera altro che conoscere ogni dettaglio della vita di Raja, incurante di ogni limite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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