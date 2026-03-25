La famiglia del bosco, rappresentata da Catherine, ha dichiarato di aver scelto l’Italia per condividere valori come la famiglia e l’amore. Dopo un periodo di silenzio, hanno ringraziato pubblicamente chi li ha sostenuti durante un momento complicato, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto per loro e i loro bambini. La comunicazione si inserisce in un contesto di vicinanza e riconoscenza pubblica.

"Dopo mesi di silenzio, vogliamo esprimere la nostra gratitudine per chi ci ha supportato in questi giorni duri e difficili per noi e i nostri bambini". Catherine Birmingham affida a una lettera, scritta in inglese e tradotta dall'interprete, le sue sensazioni. Lo fa all'uscita dall’incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Palazzo Giustiniani dove questa mattina i genitori della famiglia nel bosco sono stati ricevuti. "Abbiamo scelto l'Italia perché aveva gli stessi valori che con cui volevamo crescere i nostri bambini e cioè la famiglia, l'amore, lo stare insieme, il vivere e mangiare in maniera naturale e più di tutto un'esistenza piena di amore e pace dove le persone si supportano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Famiglia del bosco da La Russa, Catherine: "Abbiamo scelto l'Italia perché ha nostri valori, famiglia e amore"

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Il Centro - Quotidiano d'Abruzzo. . Mamma Catherine legge una lettera tradotta dall'interprete che ha accompagnato la coppia insieme all'avvocato Solinas. Il video completo sul sito del Centro---> https://short.do/C60lya #famigliadelbosco #senato #avvocato #l - facebook.com facebook