L'ex presidente ha affrontato la questione della guerra con una strategia comunicativa mirata, evitando i canali tradizionali dei media classici per rivolgersi direttamente al pubblico. La sua narrativa si distingue per un linguaggio che evita i toni convenzionali, puntando a controllare la percezione pubblica senza entrare nei dettagli ufficiali. Questo modo di comunicare ha attirato l’attenzione su come le immagini e le parole possano essere usate per influenzare le opinioni.

Ci eravamo sentiti dire che gli Stati Uniti, dopo le numerose e destabilizzanti operazioni in Medio Oriente, spesso dai risultati ambigui, avrebbero scelto di chiudere il Novecento e di muoversi in un’ottica multipolare senza rinunciare al proprio ruolo di preminenza. Qualcosa è intervenuto e ha portato gli Usa, dopo due operazioni rapide e di successo, a tornare al vecchio interventismo dal quale ora non si sa con chiarezza come uscire. Ma questo non può essere letto come semplice avventurismo né tantomeno con le vecchie categorie del «caos trumpiano» o con i patetici semplicismi del «matto che va fermato». Per comprendere il quadro nel suo...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump forse ha sbagliato la guerra ma non la maniera di raccontarla

La guerra in Iran non può risollevare l’economia disastrata della Russia (ma forse Trump sì)La guerra in Medio Oriente ha provocato un nuovo shock nei mercati energetici globali.

Ora è ufficiale: a Cortina la funivia “olimpica” di Socrepes non aprirà all’inizio dei giochi, ma (forse e in maniera parziale) il 12 febbraioVe lo immaginate il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il 12 febbraio sale sull’impianto di risalita di Socrepes, ancora in fase di...

TRUMP ORA CHIEDE AIUTO | LA GUERRA “VINTA” CHE RISCHIA DI TRASCINARCI DENTRO