Martedì scorso, una semplice domanda rivolta a un artista ha scatenato una polemica. La domanda, “Vedi giovani ai tuoi live?”, ha portato a una discussione pubblica tra l’artista e alcuni utenti sui social media. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali risposte o reazioni successive. La vicenda si è sviluppata in modo rapido, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.

Da cosa nasce cosa. Ed è accaduto così che, martedì scorso, da una nostra semplice domanda in conferenza stampa a Francesco De Gregori sulla composizione del suo pubblico, si sia staccata una slavina capace di intasare web e cronache di riflessioni, prese di posizione, condanne, assoluzioni, ma soprattutto rappresentazioni della realtà virali e improbabili. La questione, infatti, non era focalizzata sull’impegno civile dei musicisti, ma su quale sia il pubblico attuale di padri nobili della canzone d’autore come lui e Springsteen. Prendendo spunto dall’approdo del Land of Hope and Dreams Tour a Washington e dalla presenza ai live del Boss di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La domanda iniziale: "Vedi giovani ai tuoi live?". Così è scattata la querelle

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Anak desa dipandang rendah oleh orang kaya, tetapi dia membuat semua orang kagum!

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