La domanda iniziale | Vedi giovani ai tuoi live? Così è scattata la querelle
Martedì scorso, una semplice domanda rivolta a un artista ha scatenato una polemica. La domanda, “Vedi giovani ai tuoi live?”, ha portato a una discussione pubblica tra l’artista e alcuni utenti sui social media. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali risposte o reazioni successive. La vicenda si è sviluppata in modo rapido, senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali.
Da cosa nasce cosa. Ed è accaduto così che, martedì scorso, da una nostra semplice domanda in conferenza stampa a Francesco De Gregori sulla composizione del suo pubblico, si sia staccata una slavina capace di intasare web e cronache di riflessioni, prese di posizione, condanne, assoluzioni, ma soprattutto rappresentazioni della realtà virali e improbabili. La questione, infatti, non era focalizzata sull’impegno civile dei musicisti, ma su quale sia il pubblico attuale di padri nobili della canzone d’autore come lui e Springsteen. Prendendo spunto dall’approdo del Land of Hope and Dreams Tour a Washington e dalla presenza ai live del Boss di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Anak desa dipandang rendah oleh orang kaya, tetapi dia membuat semua orang kagum!
Notizie e thread social correlati
Vedi i giovani ai tuoi concerti? La mia domanda di ‘sociologia’ da cui è nata la querelle su De GregoriMartedì scorso, una domanda semplice su chi frequenta i concerti è diventata il punto di partenza di una discussione più ampia.
Il ds Federico: "Scattata la scintilla". Parlato: "Chiedevo una gara così"Dopo la partita, il direttore sportivo della Spal ha parlato in sala stampa, sottolineando l’attenzione e l’impegno mostrati dalla squadra e dai...
Argomenti più discussi: La domanda iniziale: Vedi giovani ai tuoi live?. Così è scattata la querelle; Resto al Sud 2.0: Cos'è, Requisiti e Importi | Guida 2026; La domanda iniziale in forte aumento spinge Algorand a oltre il 13% nella giornata.
Forse nell’intento iniziale non voleva essere una serata celebrativa di Silvio Berlusconi. Ma alla fine lo diventa. Certo, il titolo mantiene quell’interrogativo furbetto (Silvio, ci manchi?), una domanda, che però a vedere la platea diventa una certezza. Ci manca facebook
Casa iniziale piccola e disordinata in Paralives! Ho creato mobili DA ZERO usando lo strumento di costruzione avanzato: divano curvo, isola in cucina, scrivania d'angolo e un mudroom! reddit