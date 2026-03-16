Dopo la partita, il direttore sportivo della Spal ha parlato in sala stampa, sottolineando l’attenzione e l’impegno mostrati dalla squadra e dai tifosi. Ha commentato che è scattata una scintilla tra i giocatori e ha menzionato di aver richiesto una gara di questo tipo. Nel suo discorso ha ringraziato pubblicamente tutti i presenti al Mazza per l’atmosfera e l’unità dimostrata durante l’incontro.

Sandro Federico è stato il primo ad uscire nel dopo gara in sala stampa. Il direttore sportivo spallino ha voluto pubblicamente ringraziare tutti i presenti al Mazza per questo speciale appuntamento: "C’è stata una dimostrazione fenomenale di attaccamento, unione e armonia. E quando ci sono queste componenti un po’ tutti respirano questo clima e la sensazione oggi era che la partita l’avessimo già vinta prima che iniziasse. Questo deve spronare tutti noi a dare qualcosa di più, perché ancora una volta la Spal ha dimostrato di essere una grande piazza e di avere un gran tifo. Adesso si riapre un po’ tutto e andiamo avanti spediti". Obbligatorio vincerle tutte da qui in avanti: "E’ quello che ci siamo detti, già qualche settimana fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il ds Federico: "Scattata la scintilla". Parlato: "Chiedevo una gara così"

Articoli correlati

“Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, la scintilla è scattata a Roma”Tra le colline della Maremma e vapori termali, potrebbe essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale per Michelle Hunziker.

Leggi anche: Lang rompe il silenzio: «Con Conte non è mai scattata la scintilla. Al Napoli non mi sentivo trattato in modo onesto»