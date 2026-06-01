Martedì scorso, una domanda semplice su chi frequenta i concerti è diventata il punto di partenza di una discussione più ampia. La conversazione si è concentrata sulla presenza dei giovani ai concerti e ha portato a una querelle riguardo a un artista specifico. La discussione ha coinvolto diverse opinioni, senza però fornire dati ufficiali o statistiche precise sulla partecipazione dei giovani. La conversazione si è sviluppata in modo spontaneo, senza interventi ufficiali o approfondimenti ufficiali.

Da cosa nasce cosa. Ed è accaduto così che, martedì scorso, da una nostra semplice domanda in conferenza stampa a Francesco De Gregori sulla composizione del suo pubblico, si sia staccata una slavina capace di intasare web e cronache di riflessioni, prese di posizione, condanne, assoluzioni, ma soprattutto rappresentazioni della realtà virali e improbabili. La questione, infatti, non era focalizzata sull’impegno civile dei musicisti, ma su quale sia il pubblico attuale di padri nobili della canzone d’autore come lui e Springsteen. De Gregori, De Luca e l’eterno ‘sproloquiare’ secondo Thomas Mann: così è nato il reato di omissione d’opinione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vedi i giovani ai tuoi concerti? La mia domanda di ‘sociologia’ da cui è nata la querelle su De Gregori

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