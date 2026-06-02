La digitalizzazione del settore acquatico | come piscine e parchi possono aumentare i ricavi nel 2026

Da laprimapagina.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la stagione estiva 2026, le piscine e i parchi acquatici in Italia devono rivedere i loro modelli di business. La crescente digitalizzazione del settore richiede investimenti in nuove tecnologie per migliorare la gestione e attrarre più clienti. Le aziende stanno adottando sistemi online per prenotazioni e pagamenti, oltre a strumenti di monitoraggio delle performance. Queste innovazioni sono considerate essenziali per aumentare i ricavi e affrontare le sfide operative del mercato.

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Il mercato delle piscine in Italia tra sfide operative e necessità di innovazione L’apertura della stagione estiva 2026 impone una profonda revisione dei modelli di business per gli operatori del comparto acquatico italiano. I bilanci consolidati del 2025 hanno evidenziato una netta spaccatura economica tra le strutture ancorate a metodologie tradizionali e quelle capaci di integrare soluzioni tecnologiche avanzate. I gestori di complessi termali, parchi acquatici e impianti natatori pubblici e privati affrontano una pressione sui margini senza precedenti. I costi energetici, sebbene stabilizzati rispetto ai picchi del triennio precedente, mantengono una volatilità che impedisce pianificazioni a lungo termine, mentre le spese per la manutenzione e l’approvvigionamento chimico registrano costanti rincari. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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