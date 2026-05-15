Il passaggio dall’offline al digitale | la sfida dei gestori di piscine e parchi acquatici nel 2026

A partire da aprile 2026, con l’arrivo della stagione estiva, le strutture dedicate al tempo libero acquatico in Italia si preparano a una trasformazione significativa. La transizione dall’offline al digitale rappresenta una sfida concreta per i gestori di piscine e parchi acquatici, che devono adeguarsi a nuove modalità di gestione e comunicazione. Questa evoluzione coinvolge aspetti tecnici, organizzativi e di servizio, segnando un punto di svolta nel settore nel momento in cui si avvicina il periodo di maggiore afflusso di visitatori.

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Ad aprile 2026, con l'avvio imminente della stagione estiva, l'industria italiana del tempo libero acquatico affronta una transizione strutturale irreversibile. I bilanci consolidati del 2025 hanno evidenziato una spaccatura netta tra gli impianti fermi a modelli organizzativi tradizionali e le realtà capaci di intercettare una domanda di servizi dematerializzati ormai matura. L'accelerazione impressa dai consumatori verso l'adozione di strumenti tecnologici per la fruizione dei servizi ricreativi impone un cambio di passo immediato. Gestori di impianti pubblici, privati e complessi ricettivi con aree balneabili devono misurarsi con un mercato che non ammette più approssimazioni organizzative. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il passaggio dall’offline al digitale: la sfida dei gestori di piscine e parchi acquatici nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Speed Test: SanDisk Dual Drive Luxe vs SP Mobile C31 Ultimate Speed Test & Real Test #flashdrive Sullo stesso argomento Terni, la Via Crucis organizzata dall’Immacolata Concezione: stop al passaggio dei veicoli ORDINANZAUna ordinanza è stata adottata dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli, per consentire il regolare svolgimento della Via Crucis, in... IA e sovranità digitale: al Senato la sfida per il controllo dei datiPresso le aule del Senato si è aperto oggi un confronto cruciale sulla gestione dell’intelligenza artificiale in Italia, con l’obiettivo di delineare...