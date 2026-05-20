Digitalizzazione del settore idrico | nuova call dell’Esa per soluzioni hi-tech

L’Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato una nuova chiamata rivolta a sviluppare soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione del settore idrico. Questa iniziativa mira a trovare strumenti innovativi che possano migliorare la gestione delle risorse idriche attraverso tecnologie avanzate. La call è rivolta a ricercatori, aziende e organizzazioni interessate a proporre progetti in grado di integrare strumenti digitali nel monitoraggio e nell’efficientamento dei sistemi idrici. La scadenza per la presentazione delle proposte è prevista per i prossimi mesi.

L’ European Space Agency (ESA) ha aperto la nuova call Digitalisation of the Water Sector, dedicata allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi basati su tecnologie spaziali per affrontare una delle sfide più urgenti a livello globale: la gestione sostenibile dell’acqua in un contesto segnato da cambiamenti climatici, crescita della popolazione, inquinamento e infrastrutture sempre più sotto pressione. Il bando sostiene attività di proof-of-concept e progetti pilota di team, finalizzati a migliorare il funzionamento dei sistemi idrici attraverso strumenti digitali avanzati. L’obiettivo è favorire un vero cambio di paradigma nella gestione delle risorse idriche, aiutando enti pubblici, utility, città e operatori del settore a sviluppare modelli più efficienti, resilienti e sostenibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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