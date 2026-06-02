Una donna di San Giustino Valdarno ha segnalato due interventi chirurgici in meno di 24 ore dopo aver trovato vetri sparsi nei giardini e nell’erba. Durante una passeggiata con il cane, sono stati necessari controlli medici e cure veterinarie a causa delle ferite riportate dall’animale. La presenza di frammenti di vetro è stata documentata in più punti pubblici, causando danni agli animali e alle persone.

SAN GIUSTINO VALDARNO – Esci per una passeggiata con il cane e ti ritrovi a passare il fine settimana tra sale operatorie, medicazioni e fatture veterinarie. È la disavventura raccontata da una residente di San Giustino Valdarno che ha deciso di rivolgersi alla nostra redazione per denunciare una situazione che, a suo dire, va avanti da tempo. Protagonista della vicenda è Balù, cane di 9 anni che, secondo quanto riferito dalla proprietaria, si sarebbe ferito con alcuni frammenti di vetro presenti in un’area del paese abitualmente frequentata durante le passeggiate. “Da ieri combatto accanto al mio cane. Si è tagliato sotto la lingua con tutti i vetri che ci sono ovunque in paese. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La denuncia di una cittadina di San Giustino Valdarno: “Due operazioni in meno di 24 ore. Nei giardini e nell’erba troviamo vetri ovunque”

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