Ha cacciato dalla messa due cagnolini | cambieremo chiesa la denuncia di una cittadina

Durante una messa, due cagnolini sono entrati in chiesa e sono stati allontanati da una cittadina, che ha successivamente annunciato l’intenzione di cambiare chiesa. La vicenda è stata resa nota attraverso una denuncia pubblica, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze. La questione ha suscitato attenzione tra i fedeli presenti.

“Oggi mi è capitato un fatto increscioso alla messa. Prima di iniziare la cerimonia sono entrati due cagnolini. Il sacerdote ha chiesto di chi fossero e ha detto che non erano ammessi perchè non battezzati. E che non sarebbe iniziata la messa se non li avessimo cacciati fuori, aggiungendo che a lui non piacciono. Mi chiedo e chiedo a voi: ma gli animali non sono creature di Dio?”. A scriverlo a mezzo social, riferendosi alla celebrazione in occasione della domenica delle Palme, E.V., residente di Capaccio Paestum che ha denunciato quanto accaduto in una parrocchia del comune della Piana del Sele. “Chi rappresenta Dio dovrebbe amare ogni creatura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Raid vandalico a Scafati, la denuncia di una cittadina sui social Leggi anche: I due cagnolini Muick e Sandy sono stati visti a passeggio con una bodyguard nei sentieri poco lontani dalla nuova dimora dell’ex principe Andrea, travolto dagli scandali