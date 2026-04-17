Emergenza acqua non potabile e carenze sistema di allerta pubblico IT Alert | la denuncia di un cittadino

Un cittadino ha inviato una comunicazione alle autorità competenti e, per conoscenza, alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, denunciando le criticità nella gestione dell’emergenza acqua non potabile e delle carenze nel sistema di allerta pubblico IT Alert che coinvolgono il territorio di Chieti e zone limitrofe.

Un cittadino ha scritto alle autorità competenti, e, per conoscenza, alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, per denunciare la gestione dell’emergenza idrica che sta interessando il territorio di Chieti e zone limitrofe. Riceviamo e pubblichiamo la lettera.A distanza di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Alert System: sabato test del sistema di allerta civileUn nuovo sistema di allerta civile, denominato Alert System, partirà sabato 7 febbraio con un test completo. Luvinate, allerta idrica: perdita urgente in via Vittorio Veneto, disagi e acqua non potabile per i residenti.Luvinate a secco: Intervento urgente per la perdita d’acqua che mette in allerta il Varesotto Una significativa perdita d’acqua ha colpito Luvinate,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'acqua resta non potabile a Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti e Città Sant’Angelo. Via libera negli altri comuni del Pescarese; Acqua non potabile sulla costa, il Pd: Fallimento nella gestione dell’emergenza; Acqua non potabile, scatta il divieto a Vasto Marina e sulla costa: stop anche dopo bollitura; EMERGENZA IDRICA PESCARA: COMPLETATO POSIZIONAMENTO SERBATOI, ANCHE AUTOBOTTE ACQUA NON POTABILE. Torbidità dell'acqua, resta non potabile a Pescara e nei grandi centriL'acqua resta non potabile, al momento, nei grandi centri, tra cui Pescara, Chieti, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti e Città Sant'Angelo. (ANSA) ... ansa.it L'Arpa Abruzzo al lavoro sulla potabilità dell'acqua: Nel pomeriggio i risultati delle nuove analisiI tecnici si stanno concentrando sulla torbidità dell'acqua, elemento che fino ad ora non ha consentito di dichiarare la potabilità a Pescara, Montesilvano, Spoltore, Cepagatti e Città Sant'Angelo. ilpescara.it Emergenza acqua, FdI contro il Pd: «Inutili allarmismi e sperficialità» facebook Acqua, luce, telefonia... in emergenza garantire la continuità e il ripristino dei servizi essenziali significa soprattutto limitare i disagi. Nel Sistema di protezione civile questo è compito degli enti e gestori di servizi. #ditutticontutti x.com