La democrazia non esiste in natura Lezione di storia politica con Luciano Violante

Notizia in breve

Un evento pubblico si è tenuto nel centro culturale regionale per discutere della fragilità della democrazia, in un contesto di crescente polarizzazione e disinformazione. La serata, inserita nel programma de La notte dei lettori, ha visto la partecipazione di Luciano Violante, che ha ricordato come la democrazia non esista in natura. L’incontro ha affrontato le sfide alle istituzioni e la perdita di fiducia nel sistema democratico.