L'ex Presidente della Camera ha incontrato gli studenti di Scampia per parlare di pace e valori. Durante l’incontro, ha affermato che “l’Italia ripudia la guerra”, ma ha anche chiesto ai giovani di riflettere sul significato di questa frase nel loro contesto quotidiano. L’evento si è svolto in un liceo locale, coinvolgendo studenti e insegnanti in un confronto aperto. La discussione ha toccato temi di attualità, con un focus sulla pace e il ruolo delle giovani generazioni.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Ci sono incontri che finiscono appena si spengono i microfoni. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - L’ex Presidente della Camera Luciano Violante dialoga con gli studenti di Scampia

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Marco Travaglio intervista Guido Crosetto ad Atreju

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