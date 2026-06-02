La democrazia è in pericolo

In occasione della Festa della Repubblica, alcuni esponenti della sinistra hanno partecipato a manifestazioni indossando il velo e il burqa. La celebrazione si svolge nel giorno dedicato alla Repubblica italiana, che rappresenta anche un momento di riflessione sulla democrazia. Tuttavia, le scelte di abbigliamento di alcuni partecipanti hanno suscitato discussioni e critiche. La giornata si svolge tra celebrazioni ufficiali e discussioni sul rispetto dei simboli nazionali e sui valori della Repubblica.

È la festa della Repubblica. La festa di chi ancora crede nell'Italia liberale. Anzi libera. La sinistra la festeggia con il velo e il burqa. Noi no. Scusateci se restiamo davvero legati alla nostra storia, alla democrazia e alla Costituzione che non è la più bella del mondo, come dicono a sinistra, ma certamente è meglio della piazza anarchica-islamista. Gli altri sono là mentre si festeggiano gli 80 anni del referendum che scelse la Repubblica. Sono in piazza con l'islamismo che sta progettando un modello alternativo al significato di quella scelta. Qualcosa che possiamo già vedere in Francia e in Gran Bretagna, come se avessimo già il secondo tempo del film o, come si dice adesso, la prossima stagione della serie che ci attende. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Occhetto: Democrazia nel mondo è in pericolo, come nel fascismo

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