La democrazia è Sovrana e popolare altrimenti non è democrazia

Il gruppo Democrazia Sovrana e Popolare di Arezzo ha segnalato più volte che il regolamento comunale limita l’accesso ai Centri di Aggregazione Sociale e alle location comunali per eventi e riunioni esclusivamente ai gruppi presenti in consiglio. La questione riguarda la modalità di assegnazione degli spazi, considerata dal gruppo come discriminatoria nei confronti di altri soggetti. La denuncia è stata fatta in diverse occasioni, evidenziando le restrizioni imposte dal regolamento.

Arezzo, 13 aprile 2026 – Democrazia Sovrana e Popolare (DSP) Arezzo denuncia da tempo l'iniquità del regolamento comunale che riserva l'accesso ai Centri di Aggregazione Sociale (CAS) e alle location del Comune per eventi e riunioni esclusivamente ai gruppi rappresentati in consiglio. Questa disparità di trattamento, nota e dibattuta, impedisce a forze politiche emergenti, come la nostra, di usufruire di spazi pubblici se non a pagamento, una condizione non propriamente democratica. Citando Marco Rizzo, "la democrazia è solo quando fa comodo a loro"; per chi è fuori dal sistema, essa sembra non esistere affatto. Affermiamo con forza che la democrazia è un principio universale: o lo è per tutti, o non è democrazia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La democrazia è Sovrana e popolare, altrimenti non è democrazia” Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e PopolareArezzo, 14 marzo 2026 – Il 20 Marzo, Marco Rizzo presenta la candidatura del Sindaco per Democrazia Sovrana e Popolare. Al di là delle proposte di Democrazia Sovrana Popolare, un dato politico c’èIl congresso di Democrazia Sovrana Popolare non è stato soltanto un appuntamento identitario per una forza politica minoritaria. Marco Rizzo Democrazia Sovrana Popolare