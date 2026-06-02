Il maestro ha dedicato un momento al padre di Crans, affermando che Mozart rappresenta il suo conforto. Ha diretto un coro di 3.546 voci amatoriali, spiegando la teologia musicale dell’«Ave verum». Durante l’evento, ha anche lavorato su brani di Verdi, Boito e Bellini, mostrando un coinvolgimento diretto con le composizioni. La performance si è svolta in un contesto che ha coinvolto numerosi partecipanti, con un focus sulla musica sacra e sulla formazione corale.

La maschera con la maglietta gialla e la scritta «Tenori» dirige il traffico e indica gli ultimi posti liberi in platea. La collega in rosso istruisce mezzosoprani e contralti. Baritoni e bassi si dirigono sicuri verso le tribune verdi, mentre i soprani non si tengono e già intonano Azzurro e Volare. Il Pala De André di Ravenna è stracolmo, eppure stavolta il pubblico non c’è. I protagonisti di quello che sta per accadere prendono posto sugli spalti, che nel frattempo si sono trasformati in un golfo mistico. In pochi minuti, 459 cori provenienti da tutta Italia si sciolgono e ne formano uno enorme. Per essere precisi, bisogna contare anche 696 cantori «freelance» e 116 bambini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La dedica di Muti al papà di Crans: «È qui: Mozart è il suo conforto»

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