Durante il Concertone del Primo Maggio del 2026, Arisa ha preso parte come artista e conduttrice. Durante l’evento, la cantante ha dedicato una canzone al padre, accompagnando il momento con un messaggio personale. La sua esibizione e le parole rivolte al genitore sono state tra i momenti più commentati della serata. La manifestazione ha visto anche altri artisti esibirsi, creando un palco ricco di musica e spettacolo.

Ospite d’onore del Concertone del Primo Maggio 2026 è Arisa, che quest’anno ricopre il duplice ruolo di artista e conduttrice. La cantante, assieme a Big Mama e all’attore Pierpaolo Pollon, ha dato il via alla diretta televisiva con un’ esibizione intensa dedicata ai uno dei grandi maestri della musica italiana. E non è mancato neppure un dolce pensiero per il papà Antonio. L’omaggio a Lucio Dalla al Concerto del Primo Maggio. Il Concertone del Primo Maggio di Roma, sostenuto dalle associazioni sindacali, è dedicato quest’anno al ‘ Lavoro Dignitoso ’. E lavoro dignitoso, sottolinea Arisa nei primi minuti della diretta televisiva, “significa sicuro, perché sul lavoro non si deve morire, ma anche stabile e ben retribuito”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Concertone Primo Maggio, Arisa dedica la canzone al papà: il dolce messaggio

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