Riccardo Muti dedica a Don Giovanni Minzoni la seconda edizione di Cantare amantis est

“Dopo aver scelto di incentrare il nuovo programma di Cantare amantis est su alcune pagine di tema sacro, mi è parso naturale e doveroso rendere omaggio, attraverso esse, a Don Giovanni Minzoni, figura centrale e martire della storia del nostro Paese". Riccardo Muti rivela la dedica che segnerà.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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