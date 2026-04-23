Il ministero della Difesa tedesco ha reso pubblici i dettagli di un piano di ampliamento delle forze armate, che prevede l'incremento di soldati, riservisti e l'acquisto di armi moderne. La strategia mira a rafforzare l’efficacia dell’esercito e a raggiungere una posizione di superiorità in Europa. La pubblicazione di questa pianificazione segna un passo importante nelle comunicazioni ufficiali delle autorità militari tedesche.

Berlino, 23 aprile 2026 – Il ministero della Difesa tedesco ha pubblicato per la prima volta un documento strategico sulla missione della Bundeswehr (le Forze armate tedesche) che prevede una prima vera strategia militare integrata con un nuovo profilo di capacità, un rafforzamento del personale e una riserva molto più ampia e mobilitabile. Sullo sfondo c’è l’idea che la Germania debba adattare forze, struttura e modernizzazione alla minaccia attuale, con m eno burocrazia e più prontezza operativa. https:www.quotidiano.netvideoesterigermania-ucraina-accordo-per-rafforzare-la-cooperazione-nella-difesa-ganqd812 Il documento strategico per l’esercito.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Germania si prepara alla guerra. Più soldati, riservisti e armi moderne “per avere l’esercito migliore d’Europa”

La Germania si prepara alla Terza Guerra Mondiale

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