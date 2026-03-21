La Groenlandia e la Danimarca hanno elaborato un piano segreto per rispondere a un possibile attacco degli Stati Uniti, coinvolgendo soldati provenienti da diversi paesi europei. Secondo fonti vicine alle autorità, le misure sono state messe a punto senza annunci pubblici, con dettagli ancora riservati. L’attenzione si concentra sulla possibilità di una risposta coordinata in caso di crisi.

Negli ultimi mesi, prima dell’attacco congiunto con Israele all’Iran, le mire espansionistiche di Donald Trump si erano a lungo concentrate sulla Groenlandia. In vista di un possibile attacco da parte degli Usa, l’isola aveva escogitato un piano segreto con l’alleato Danimarca, rifornendosi di esplosivi volti a distruggere le piste e bloccare così l’atterraggio di aerei nordamericani. Il piano segreto della Groenlandia La tv pubblica danese Dr, citando fonti governative e militari, ha pubblicato un reportage che parla di un piano segreto messo in atto dalla Groenlandia. La grande isola europea, con l’appoggio del governo di Copenaghen, si sarebbe preparata a rispondere, ed evitare, un possibile attacco da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Groenlandia si prepara a un attacco Usa, il piano segreto con la Danimarca: inviati soldati da tutta Europa

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