Castellaneta sul podio al contest sulla cozza tarantina

Castellaneta si è classificata tra i vincitori del concorso dedicato alla cozza tarantina, svoltosi presso la Scuola di formazione AD Horeca a Modugno. L’evento, organizzato da Cippone & Di Bitetto, ha rappresentato il primo appuntamento in preparazione dell’EGO Food Fest. La competizione ha visto la partecipazione di diverse realtà della regione, focalizzandosi sulla valorizzazione del prodotto locale.

Tarantini Time Quotidiano C’è anche Castellaneta tra i protagonisti del contest “La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia”, andato in scena alla Scuola di formazione AD Horeca di Cippone & Di Bitetto a Modugno, primo appuntamento in vista di EGO Food Fest. A distinguersi è stata la brigata dell’IISS “Mauro Perrone”, che ha conquistato il terzo posto con il piatto “Cozza Tarantina presidio Slow Food su crema di pane di Altamura, gel di pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto e aria al limone di Palagiano”, una proposta che ha valorizzato il prodotto simbolo dello Ionio con tecnica e creatività. Il concorso ha visto la partecipazione dei... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Castellaneta sul podio al contest sulla cozza tarantina Articoli correlati La cozza tarantina protagonista: sfida tra istituti alberghieri pugliesi a Modugno“La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia” è un format originale che trasforma la cucina in un’arena competitiva sul modello dei più noti... Leggi anche: Pankration, la Puglia al 1° posto sul podio U15 e al 3° posto sul podio U13 con l'Artagon Foggia