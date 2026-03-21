Lunedì 23 marzo, nella cucina della scuola di formazione AD Horeca a Modugno, si svolgerà una competizione tra istituti alberghieri pugliesi. Le squadre, organizzate come vere e proprie

“La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia” è un format originale che trasforma la cucina in un’arena competitiva sul modello dei più noti cooking show, con le squadre impegnate contemporaneamente in postazione, come in una vera brigata professionale. Le scuole in gara hanno superato una prima selezione e si sono presentate come Brigate con tanto di chef executive, capo partita fino al direttore di sala e al marketing manager. "Il contest “La Cozza tarantina: il Gusto del mare in Puglia” è uno dei... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - La cozza tarantina protagonista: sfida tra istituti alberghieri pugliesi a Modugno

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