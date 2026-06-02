Oltre 700 persone si sono radunate alla Corte Malatestiana di Fano per l’evento ‘Repubblica 80’. La manifestazione si è svolta martedì 2 giugno, anche se qualche goccia di pioggia ha anticipato l’inizio previsto alle 18. La partecipazione numerosa ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di festa e celebrazione. La pioggia non ha impedito lo svolgimento della manifestazione, che si è conclusa regolarmente.

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 2 giugno 2026 – Qualche goccia di pioggia poco prima dell'inizio previsto per le 18.30 di oggi, aveva fatto temere il peggio. Invece il cielo ha concesso una tregua e la Corte Malatestiana si è trasformata in un grande teatro all'aperto gremito di pubblico per il concerto inaugurale della stagione estiva. Oltre 700 persone nella Corte. Poco fa si è concluso l'evento che ha aperto ufficialmente l'estate culturale fanese e la risposta della città è stata straordinaria. Tutti occupati i circa 700 posti a sedere della platea, mentre molte altre persone, attirate dalla musica proveniente dal cuore del centro storico, hanno raggiunto la Corte seguendo il concerto in piedi dagli spazi retrostanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Corte Malatestiana di Fano si accende: oltre 700 persone per ‘Repubblica 80’

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