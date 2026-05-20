Oltre 700 persone in campo in tutta la Toscana per Un gioco da famiglia

Oltre 700 persone hanno preso parte all’iniziativa “Un gioco da famiglia” che si è svolta in diverse località della Toscana. L’evento è stato promosso dalla Federazione Italiana Bocce – Comitato Regionale Toscana in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, istituita dall’ONU. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti di tutte le età, proponendo attività sportive e ludiche pensate per favorire il senso di comunità e il coinvolgimento familiare. La giornata si è conclusa con un’ampia partecipazione e un buon riscontro tra i cittadini.

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