Un saggio sostiene che il ritorno al fascismo sia una falsa percezione, rafforzando questa tesi citando un passo di Hegel che afferma come i grandi eventi storici si ripetano. L’autore analizza la ripetizione di schemi e comportamenti nel corso del tempo, evidenziando come certi aspetti del passato si manifestino ancora oggi. La discussione si concentra sulla continuità delle tendenze autoritarie e sulle modalità con cui si ripropongono nel presente.

“Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano, per così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa.” Con queste parole Karl Marx commentava il colpo di Stato in Francia del 1851, con cui Luigi Bonaparte aveva rovesciato la Repubblica. Il senso di quel parallelismo storico, Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, è evidente. Il primo Napoleone Bonaparte (lo zio), che con il suo colpo di Stato del 1799 prese il potere assoluto, pur ponendo fine alla Rivoluzione Francese, fu il protagonista di un evento di enorme e drammatica portata storica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La continuità del male: così Montanari smonta la tesi del ritorno al fascismo come farsa

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Indro Montanelli, Benito Mussolini e L'Universale

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