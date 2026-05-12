Un evento si è svolto per discutere del legame tra memoria storica, politica e identità della destra italiana attuale. L'incontro ha coinvolto un esperto che ha analizzato il concetto di “continuità del male” e il suo collegamento con l’eredità fascista. La discussione ha approfondito come tali temi influenzino il panorama politico e culturale del paese.

Un incontro per riflettere sul rapporto tra memoria storica, politica e identità della destra italiana contemporanea. Nella Sala Italo Calvino al Santa Maria della Scala, l’Anpi Siena ha organizzato la presentazione del libro di Tomaso Montanari ‘La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista’ (Feltrinelli). Con l’autore c’erano Luca Casarotti, presidente Anpi Pavia, Alice D’Ercole, segretaria provinciale Cgil Siena, e Silvia Folchi, presidente provinciale Anpi Siena. Un appuntamento che si inserisce nel dibattito pubblico sui temi dell’ antifascismo e dell’ eredità storica del Novecento italiano. "Ho scritto questo libro perché credo che il dovere di chi fa il mio mestiere sia quello di non lasciare il monopolio della verità a chi ha il monopolio della forza".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’La continuità del male’, Montanari e l’eredità fascista

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