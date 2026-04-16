Il 25 aprile si avvicina e, in questa occasione, uno scrittore ha scelto di presentare il suo nuovo libro in una libreria di Milano. La presentazione è stata accompagnata da alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione, tra cui accuse rivolte a figure come storici e scrittori, in merito a temi legati al fascismo. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge anche altri autori e intellettuali.

Non a caso Tommaso Montanari presenta il suo nuovo libro a ridosso del 25 aprile e lo fa, alla Feltrinelli, con una sequela di accuse che lascerebbe inorriditi. Ma si avvicina, appunto, il 25 aprile. Che, lungi dall’essere quella che dovrebbe essere, e cioè una festa comune e di ricordo, diventa il luogo simbolico ed eterno per riproporre stereotipi, tesi strampalate e riproporre l’assioma che il fascismo esista e viva ancora. Ma il quesito è un altro: vale la pena rispondere ancora a questa solfa noiosa e ripetitiva? Un business intelligente. Montanari, ma anche Antonio Scurati e altri sono persone molto intelligenti. Sarebbe sbagliato considerarli portatori sani di deliri.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Montanari, Scurati e la solfa del fascismo: un business autoreferenziale che bisogna ignorare

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