La Consulta giovanile organizza il Cluedo itinerante La senti la vertigine?

La Consulta giovanile di Ortona organizza un nuovo appuntamento con il Cluedo itinerante intitolato “La senti la vertigine?”. L’evento si svolge in diverse location, coinvolgendo i partecipanti in un gioco di investigazione sul territorio. La manifestazione mira a coinvolgere i giovani in un’attività ludica e interattiva, che combina elementi di mistero e scoperta. La data e i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati.

La Consulta giovanile di Ortona presenta la nuova edizione del Cluedo itinerante “La senti la vertigine?”. Si tratta di un evento unico nel suo genere, che trasformerà i luoghi più iconici della città in scenari di un avvincente gioco di investigazione dal vivo. L’evento gratuito è in programma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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