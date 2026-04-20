Martedì 28 aprile 2026 alle 11:00 si svolgerà al Cineteatro Imperia il convegno intitolato “Oltre l’emozione – Per un’educazione all’intelligenza sentimentale”, organizzato dalla Consulta Giovanile del Comune di Monreale. L’evento affronta il tema della violenza tra i giovani, promuovendo un approccio basato sull’educazione sentimentale. È previsto l’intervento di relatori specializzati e la partecipazione di giovani provenienti dal territorio.

Martedì 28 aprile 2026, alle ore 11:00, presso il Cineteatro Imperia si terrà l’inedito convegno “Oltre l’emozione – Per un’educazione all’intelligenza sentimentale”, promosso dalla Consulta Giovanile del Comune di Monreale. “Quest’iniziativa – afferma Flavio Messina, Presidente della Consulta Giovanile – rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità, un’occasione per incontrarsi e riflettere insieme sulle sfide del presente. Come Consulta, abbiamo fortemente voluto questo spazio di condivisione che mette al centro il dialogo tra l’esperienza dei professionisti e l’energia delle nuove generazioni. Invito tutta la cittadinanza, e in particolare i giovani, a partecipare: la vostra presenza è il segno di una Monreale che vuole crescere e guardare al futuro con consapevolezza”.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Convegno “Oltre l’emozione”: la Consulta Giovanile del Comune di Monreale sfida la violenza con l’educazione sentimentale

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