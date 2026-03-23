La Consulta Giovanile di Monreale organizza un importante appuntamento dedicato ai giovani e alle opportunità di crescita civica e professionale con focus sul Servizio Civile. L’iniziativa si terrà il 26 marzo alle ore 16:00 presso la Biblioteca comunale di Monreale, uno spazio simbolico di cultura e partecipazione, ideale per accogliere un confronto su un tema di grande rilevanza sociale. L’evento nasce con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sul Servizio Civile Universale, illustrandone i benefici, le modalità di partecipazione e le opportunità di crescita personale e professionale che offre. Il Servizio Civile rappresenta infatti un’esperienza formativa importante, che consente ai ragazzi di contribuire attivamente al bene comune, sviluppando competenze utili per il futuro. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - La Consulta Giovanile organizza un evento informativo sul Servizio Civile, appuntamento giovedì pomeriggio presso la biblioteca comunale!

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