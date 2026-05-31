Un sabato dedicato alla famiglia per Ilary Blasi, che ha accompagnato la figlia Isabel alla sua prima comunione. Durante l’evento, sono stati presenti parenti e amici, ma non sono state riportate altre situazioni o eventi imprevisti. La giornata si è svolta senza incidenti o fatti significativi, e la conduttrice ha condiviso alcune immagini sui social. La cerimonia si è conclusa senza problemi o imprevisti, lasciando i presenti con un ricordo della giornata.

Un sabato dedicato alla famiglia per Ilary Blasi, che ha accompagnato la figlia Isabel nella giornata della sua prima comunione. L’evento, condiviso in parte sui social, ha attirato rapidamente l’attenzione del pubblico per i dettagli pubblicati nelle storie Instagram: immagini della cerimonia, allestimenti e momenti di festa. Isabel è la figlia nata dalla relazione con Francesco Totti, una delle coppie più seguite dello spettacolo e dello sport italiano. Nelle immagini condivise dalla conduttrice non compare però la presenza dell’ex calciatore, dettaglio che ha subito alimentato discussioni online. Accanto a Ilary Blasi era presente anche Bastian Muller, ormai figura stabile nella vita della conduttrice e visibile in diversi momenti della giornata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ilary Blasi, accade l’impensabile alla comunione della figlia: italiani senza parole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ilary Blasi alla comunione della figlia Isabel, ma tutti notano le scarpe: “Non si possono vedere”Durante la cerimonia della prima comunione della figlia, Ilary Blasi ha pubblicato alcune foto sui social.

Ilary Blasi, famiglia riunita alla comunione della piccola Isabel: ma manca Francesco TottiLa famiglia di Ilary Blasi si è riunita per la comunione della piccola Isabel, un momento importante condiviso tra genitori e figli.

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (29 maggio): vince Rai 1 con Con il Cuore, ma Quarto Grado e L'Erede continuano a convincere; Chanel Totti: la drastica trasformazione lascia tutti senza parole; Barbara D’Urso e il docu-verità che non convince le piattaforme: già arrivati due clamorosi rifiuti; Quanto ha guadagnato Alessandra Mussolini al Grande Fratello VIP? Perché riceverà solo metà dei soldi.

Ilary Blasi, la figlia Isabel fa la Comunione (e c'è anche Bastian): gli abiti, la bomboniera, le foto della festaIsabel Totti ha fatto la Comunione. Maggio si sa, è il mese delle Comunioni e tra tutti i bambini d'Italia che proprio hanno celebrato questo sacramento c'è anche la figlia di Ilary Blasi e Francesco ... today.it

Francesco Totti e Ilary Blasi, cala il sipario dopo vent’anni: l’ultimo passo verso il divorzioDopo vent’anni insieme, Francesco Totti e Ilary Blasi si avvicinano all’ultimo passo verso il divorzio: ecco cosa sta succedendo tra accordi e nuovi sviluppi. rds.it