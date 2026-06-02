La regina Camilla indossa spesso gioielli che rappresentano insetti, come farfalle e coleotteri, realizzati con materiali preziosi. Questi accessori si posano sui suoi abiti eleganti, aggiungendo un tocco insolito e vivace al suo stile raffinato. La scelta di questi gioielli si nota durante diverse occasioni pubbliche, dove la sovrana combina con cura l’eleganza classica con dettagli più giocosi.

Questi tuttavia non sono gli unici insetti preziosi custoditi nello scrigno particolare dalla sovrana. Negli anni abbiamo visto pure un'ape, qualche libellula e pure un insetto stecco. Andiamo a scoprire queste spille insieme. La regina Camilla ha indossato per la prima volta l'insetto in oro giallo con il corpo di zaffiri e le ali di diamanti abbinato a un'ape preziosa (di cui parleremo più avanti) per visitare la città di Shrewsbury nel marzo del 2024. L'agenda di quel giorno prevedeva sia un passaggio al mercato contadino sia un incontro con i membri dell'associazione locale degli apicoltori. Se la spilla a forma d'ape era già nota, di quell'altra si sapeva e si sa ancora poco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La collezione di insetti preziosi che volano sui vestiti della regina Camilla

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