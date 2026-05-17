Re Carlo e la Regina Camilla sono figure spesso al centro dell’attenzione pubblica, anche se con ruoli diversi. La Regina Camilla, in particolare, è vista come una presenza più riservata e meno visibile rispetto al sovrano. Recentemente si sono diffuse voci riguardo a un lato più deciso e spietato della regina, che lei stessa tende a mantenere nascosto. La loro immagine pubblica si contrappone a dettagli che, secondo alcune fonti, rivelano aspetti meno noti della coppia reale.

La Regina Camilla viene spesso percepita come una figura discreta, quasi in ombra rispetto a Re Carlo. Una moglie presente ma silenziosa, attenta a non sovrastare il marito, misurata nelle uscite pubbliche e praticamente imperscrutabile nelle opinioni. Un’immagine che, secondo il suo biografo Christopher Wilson, non corrisponde alla realtà. Anzi, è esattamente il contrario. Re Carlo, il lato più “spietato” della Regina Camilla. Nel suo libro A Greater Love – Charles and Camilla, Christopher Wilson descrive una donna dalla personalità molto più complessa e affilata di quanto il pubblico immagini. “È altrettanto convincente quanto la vecchia Regina Madre quando si tratta di sfoggiare un dolce sorriso e dire la cosa giusta per mettere le persone a proprio agio”, ha scritto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la Regina Camilla ha un lato spietato che “si premura di nascondere”

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