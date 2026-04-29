Nel secondo giorno di visita ufficiale a Washington, la regina consorte ha indossato tre diversi abiti, completati con gioielli di grande valore. Tra gli accessori scelti, una spilla appartenuta alla regina Elisabetta e un’altra appartenuta alla Regina Madre. La giornata è stata caratterizzata da un cambio di look che ha mostrato pezzi di grande pregio del patrimonio reale. La sovrana ha sfoggiato i gioielli più preziosi del suo scrigno durante l’evento.

Per la cerimonia ufficiale di benvenuto alla Casa Bianca la regina Camilla ha indossato un ensemble di un verde chiarissimo, quasi bianco, disegnato per l'occasione da Fiona Clare che ha restituito piena sintonia con Melania Trump di bianco vestita. La first lady si è affidata a Ralph Lauren per il completo bianco in lana e seta caratterizzato da una giacca abbottonatissima stretta in vita e da una pencil skirt coordinata. La regina Camilla ha valorizzato il suo outfit piuttosto essenziale con una spilla con diamante a forma di cuore chiamata Cullinan V. Il diamante di circa 19 carati ha una storia molto rocambolesca. Proviene da un diamante grezzo trovato nel 1905 in Sudafrica talmente grande che venne scambiato per un cristallo senza valore.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Camilla nel secondo giorno di visita di stato a Washington sfodera i gioielli più preziosi dello scrigno reale

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