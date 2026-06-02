La città e le Radio impazzite per la Lazio dopo la lettera di Bisignani

La città e le radio sono in fermento dopo la diffusione di una lettera inviata da un dirigente. Il testo ha acceso il dibattito tra tifosi e media, che discutono intensamente sulla possibilità di un riscatto per la squadra. La discussione si concentra sulle prospettive future e sulle aspettative, mentre si susseguono opinioni contrastanti. La giornata è segnata da confronti e commenti, senza che si arrivi a conclusioni definitive.

Il dibattito si infiamma, una giornata di confronti dialettici tra speranze e incertezze sul futuro della Lazio chiamata a riscattare una stagione molto deludente dal punto di vista dei risultati. La lettera di Luigi Bisignani su «Il Tempo» ha scatenato reazioni sul web, sui social e anche sulle radio romane con la speranza che possa servire a qualcosa per ritrovare un po' di serenità nell'ambiente laziale. Le posizioni sono cristallizzate, la maggioranza dei tifosi da una parte, il presidente Lotito dall'altra. Ha fatto molto discutere il passaggio dell'articolo riguardo la manifestazione di interesse per l'acquisizione del club per 450 milioni di euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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LA DISPERAZIONE DEI TIFOSI DELLA LAZIO DOPO LA SCONFITTA CONTRO L'INTER

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