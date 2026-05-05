Dopo la lettera di 200 ricercatori la ministra Bernini cambia il Bando FIS 3 | slittano le scadenze per salvare i progetti

Dopo una lettera inviata da 200 ricercatori, il ministero dell’Università e della ricerca ha deciso di modificare le date di scadenza del Bando FIS 3. Il programma, con un budget di 475 milioni di euro, è rivolto al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale. Le nuove scadenze sono state prorogate per permettere il completamento e l’avvio delle iniziative previste. La decisione mira a garantire il proseguimento delle attività di ricerca nel settore.

Il ministero dell’Università e della ricerca ha deciso di prorogare i termini per l’avvio dei progetti del Bando FIS 3, il programma da 475 milioni di euro dedicato al finanziamento della ricerca fondamentale che aveva portato i ricercatori a scrivere alla ministra Anna Maria Bernini. Con un decreto di oggi, le scadenze vengono infatti spostate e i progetti inizialmente previsti con avvio entro il 30 maggio 2026 potranno ora partire fino al 30 settembre 2026, mentre quelli con termine fissato al 30 ottobre 2026 avranno tempo fino al 31 dicembre 2026. Le proteste dei ricercatori. La decisione arriva dopo settimane di forti criticità sollevate da ricercatori e università.🔗 Leggi su Open.online

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