Crans Montana Littizzetto durissima sulla Svizzera | la lettera dopo la richiesta di pagare le cure ai feriti

Luciana Littizzetto ha scritto una lettera che ha suscitato molto clamore dopo la richiesta di pagare le cure mediche ai feriti. La comica ha espresso pubblicamente il suo disappunto, rispondendo alla vicenda con parole dirette e ferme. La questione riguarda una richiesta di pagamento da parte di un ente svizzero per le spese mediche sostenute in seguito a un incidente. La sua missiva ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Non è stata una semplice “letterina” quella di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa: nell’ultima puntata del programma su Nove la comica ha scelto un registro decisamente più tagliente del solito per commentare la vicenda di Crans Montana, legata alla richiesta iniziale delle autorità svizzere di far pagare alle famiglie italiane le spese ospedaliere dei ragazzi rimasti feriti nell’incendio. Partendo da un confronto ironico tra la Svizzera e l’Italia, il monologo si è poi rapidamente trasformato in una critica più netta. Una posizione arrivata proprio mentre da Berna è giunto un ripensamento ufficiale sulla richiesta di rimborso delle cure. Di seguito il testo della lettera di Lucianina.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Crans Montana, Littizzetto durissima sulla Svizzera: la lettera dopo la richiesta di pagare le cure ai feriti Notizie correlate «Non dovete pagare per le cure dopo Crans-Montana», stop anche alle prossime fatture: la promessa della Svizzera dopo il vertice con MeloniLe famiglie dei ragazzi rimasti coinvolti nell’incendio di Crans-Montana non riceveranno alcun conto per le cure prestate negli ospedali elvetici... Crans-Montana, la Svizzera chiede il conto all’Italia: “Vogliamo 100mila franchi per le cure mediche ai feriti”La mutua svizzera chiede all’Italia il corrispettivo di circa 108 mila euro per le spese dei feriti del rogo di Crans-Montana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans Montana, Littizzetto durissima sulla Svizzera: la lettera dopo la richiesta di pagare le cure ai feriti; Non basterebbero tutti i ca..o di soldi che hai: Littizzetto fuori di sé. Il video; Littizzetto contro la Svizzera | polemica sulle fatture dopo il rogo di Crans-Montana; Luciana Littizzetto critica la Svizzera su Crans Montana e solleva dubbi sull’applicazione imparziale della legge. Crans Montana, Littizzetto durissima sulla Svizzera: la lettera dopo la richiesta di pagare le cure ai feritiLuciana Littizzetto commenta il caso di Crans Montana con una lettera a Che tempo che fa dopo la polemica sulla richiesta della Svizzera di far pagare le cure ai ragazzi feriti nell'incendio. cinemaserietv.it Littizzetto durissima: la letterina dopo le fatture svizzere alle vittime di Crans-MontanaParole forti e impattanti di Luciana Littizzetto per argomentare una situazione legata alla strage di Crans-Montana. newsmondo.it Ai feriti di Crans Montana e alle loro famiglie non arriveranno più fatture per le spese mediche per le prestazioni degli ospedali svizzeri che li hanno presi in cura dopo la tragedia della festa di Capodanno. A dichiararlo è il presidente della Confederazione elv - facebook.com facebook Nell'ultima edizione del Tg Politico Parlamentare si parla del ritiro minacciato dagli #Usa, di Crans Montana, della #Flotilla e di #tennis. x.com