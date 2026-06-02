La città celebra il 2 giugno il prefetto Caccamo | Nonostante gli 80 anni la Repubblica resta giovane
In occasione del 2 giugno, Agrigento ha celebrato gli ottant’anni della Repubblica italiana. La piazza centrale si è trasformata in una piazza d’Armi, con il passaggio in rassegna del picchetto interforze sotto la supervisione del prefetto. Durante l’evento è stata issata la bandiera tricolore. Il prefetto ha commentato che, nonostante gli 80 anni, la Repubblica resta giovane. L’evento ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale.
Anche la città di Agrigento ha celebrato gli ottanta anni della Repubblica italiana, per l’occasione piazzale Vittorio Emanuele si è trasformata in una grande piazza d’Armi con il picchetto interforze passato in rassegna dal prefetto Salvatore Caccamo e dove è stata issata la bandiera tricolore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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2 giugno, la città si illumina di tricolore per gli 80 anni della RepubblicaIl 2 giugno, le strade della città si riempiranno di bandiere tricolori in occasione degli 80 anni della Repubblica.