La città celebra il 2 giugno il prefetto Caccamo | Nonostante gli 80 anni la Repubblica resta giovane

Notizia in breve

In occasione del 2 giugno, Agrigento ha celebrato gli ottant’anni della Repubblica italiana. La piazza centrale si è trasformata in una piazza d’Armi, con il passaggio in rassegna del picchetto interforze sotto la supervisione del prefetto. Durante l’evento è stata issata la bandiera tricolore. Il prefetto ha commentato che, nonostante gli 80 anni, la Repubblica resta giovane. L’evento ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale.