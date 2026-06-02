La Cina punta forte sui diamanti per il futuro dell'IA | la resistenza al calore è il segreto per i nuovi chip

La Cina sta puntando sui diamanti sintetici per lo sviluppo di nuovi chip destinati all'intelligenza artificiale. L'obiettivo è sfruttare la resistenza al calore di questi materiali per migliorare le prestazioni dei semiconduttori. L'investimento riguarda la produzione e l'innovazione nel settore dei componenti elettronici, in risposta alla crescente domanda di hardware più efficiente. La strategia si concentra sulla tecnologia dei diamanti sintetici come elemento chiave per future applicazioni nel campo dell’IA.

Il boom dell'intelligenza artificiale sta spingendo la Cina a investire sui diamanti sintetici, nuova frontiera strategica per i semiconduttori. Grazie a una conducibilità termica straordinaria, il materiale promette di risolvere il problema del surriscaldamento dei chip che dovranno supportare i nuovi e più potenti modelli di IA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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