Recentemente, sono stati annunciati nuovi accordi tra le autorità di due delle maggiori potenze mondiali, riguardanti la fornitura di chip e jet militari. In particolare, si è parlato di un nuovo approvvigionamento di chip H200 e di un modello di jet chiamato Mythos, che ha portato le due nazioni a collaborare in ambito tecnologico e militare. Questi accordi sembrano avere ripercussioni sulla corsa alla supremazia nel settore dell’intelligenza artificiale e della difesa.

? Punti chiave Come influenzerà l'acquisto dei chip H200 la supremazia tecnologica americana?. Perché il modello Mythos costringe USA e Cina a collaborare?. Chi sono i ricercatori che stanno spostando il potere dell'IA in Cina?. Come cambierà il mercato globale con la vendita dei jet Boeing?.? In Breve Boeing vende 200 jet alla Cina superando le 150 unità previste inizialmente.. USA autorizza dieci società cinesi all'acquisto dei chip Nvidia H200.. Wu Yonghui passa da Google a ByteDance e Yao Shunyu va in Tencent.. Anthropic lancia Mythos per individuare vulnerabilità software critiche nelle reti.. A Pechino, Donald Trump e Xi Jinping discutono di partnership tecnologiche e accordi commerciali tra chip avanzati e jet Boeing. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump e Xi: nuovi accordi su chip e jet per la sicurezza dell’IA

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