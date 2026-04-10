La guerra dei chip | ecco perché chi controlla i semiconduttori ha in mano il futuro dell’IA

Negli ultimi anni, la competizione tra Stati Uniti e Cina si è concentrata sul controllo dei semiconduttori, un settore chiave per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Le tensioni si sono manifestate attraverso sanzioni commerciali, restrizioni alle forniture e dispute geopolitiche riguardanti l’isola di Taiwan, considerata un punto strategico per la produzione di chip. Questa lotta ha coinvolto anche le aziende di entrambe le nazioni, con investimenti e alleanze volte a dominare il mercato globale dei semiconduttori.

Dalla guerra commerciale al controllo di Taiwan, c’è un filo conduttore che attraversa i vari teatri in cui va in scena la rivalità tra Stati Uniti e Cina. La questione dei semiconduttori non è la principale a dividere le due principali potenze economiche del pianeta, ma forse più di altre è trasversale alle numerose partite aperte tra Washington e Pechino. Considerati il principale collo di bottiglia per il controllo delle tecnologie del futuro, negli ultimi anni i semiconduttori sono stati oggetto di limitazioni drastiche agli scambi tra i due Paesi, ancora legati dalla più importante partnership commerciale al mondo, in termini di volumi di scambio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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