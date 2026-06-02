La Chirurgia di Feroci Al Cosma e Damiano un’equipe di giovani | Crescita continua

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una squadra di tredici medici, nove uomini e quattro donne, sta portando avanti interventi di chirurgia generale in un ospedale. L’équipe, composta da giovani professionisti, si concentra su una crescita continua e sulla qualità delle procedure. La collaborazione tra i membri mira a migliorare i risultati e a mantenere alti standard di assistenza. La struttura si distingue per l’attenzione alla formazione e all’aggiornamento costante del personale.

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Grazie all’ottimo lavoro di una equipe giovane composta da tredici medici chirurghi, nove uomini e quattro donne, la Chirurgia Generale dell’ Ospedale Ss. Cosma e Damiano, l’ospedale della Valdinievole, continua a crescere, sotto la guida del primario Francesco Feroci. "Siamo un’unità operativa completa – sottolinea il direttore della SOC –, tanti medici mi hanno chiesto di venire a operare nella nostra struttura, e l’azienda ha investito, assumendoli". Un’unità operativa molto giovane, nella quale undici medici sono nati fra il 1986 e il 1993. Oltre 1400 gli interventi eseguiti nel 2025, "il 29% in più rispetto al 2024", sottolinea con orgoglio Feroci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La Chirurgia di Feroci. Al Cosma e Damiano un’equipe di giovani: "Crescita continua"
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