Riabilitazione cardiologica l’ospedale Cosma e Damiano amplia i percorsi per i pazienti

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ospedale Cosma e Damiano ha ampliato i percorsi di riabilitazione cardiologica, introducendo programmi dedicati ai pazienti con arteriopatia degli arti inferiori. Ora è previsto l’accesso al programma di riabilitazione entro una settimana dalla dimissione. È stato inoltre istituito un team multidisciplinare per una valutazione più rapida e coordinata dei pazienti.

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Pescia, 23 maggio 2026 –  Percorsi specifici per pazienti affetti da arteriopatia degli arti inferiori, accesso al programma di riabilitazione entro una settimana dalla dimissione ospedaliera e un team multidisciplinare per una valutazione più rapida e coordinata. Sono alcune delle novità introdotte dalla SOS Riabilitazione Cardiologica dell’ospedale della Valdinievole, che ha rafforzato e ampliato i propri percorsi con l’obiettivo di garantire cure sempre più personalizzate e multidisciplinari. https:www.lanazione.itsalutemelanoma-in636m16 Tra i principali risultati già raggiunti, l’ottimizzazione dell’accesso ai percorsi riabilitativi: oggi tutti i pazienti dimessi dalla Cardiologia con indicazione a proseguire la riabilitazione riescono ad accedere al programma entro sette giorni dalla dimissione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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