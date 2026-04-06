Selena Gomez al centro del caos | sospetti chirurgia e critiche feroci

Il 31 marzo 2026, Selena Gomez è stata fotografata mentre usciva dal Diamond Face Institute di Beverly Hills. Le immagini hanno suscitato numerose discussioni sui social e tra i media, con alcuni utenti che hanno espresso dubbi riguardo a possibili interventi chirurgici. La cantante, infatti, è stata al centro di commenti e critiche, senza che siano state fornite conferme ufficiali su eventuali procedure estetiche.

Selena Gomez è al centro di una nuova polemica mediatica dopo essere stata fotografata il 31 marzo 2026 mentre lasciava il Diamond Face Institute di Beverly Hills, in California. La pop star di 33 anni, che ha sempre smentito di essersi sottoposta a interventi chirurgici estetici, affronta ora un’ondata di critiche online legate alla sua immagine. L’artista è stata vista uscire dallo studio medico indossando un abbigliamento casual totalmente nero: un cappotto lungo fino alle caviglie dall’aspetto soffice, pantaloni coordinati, una canotta nera e scarpe in rete, completando il look con occhiali da sole scuri. Al momento del suo allontanamento dalla clinica, la cantante teneva tra le mani una borsa bianca proveniente dall’istituto, che probabilmente conteneva dei prodotti cosmetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Selena Gomez al centro del caos: sospetti chirurgia e critiche feroci “Non baciare i piedi di tuo marito, sono sporchi”: Selena Gomez travolta dalle critiche. Benny Blanco rivela: “Troppi operatori sul set il pavimento si è sporcato”In oltre un’ora di girato e tante chiacchiere nel format “Friends Keep Secrets”, ambientato a casa di Lil Dicky e di sua moglie Kristin Batalucco a... La Fratta potenzia l’attività di chirurgia ortopedica grazie al nuovo centro di chirurgia artroscopica e chirurgia dello sportArezzo, 20 gennaio 2026 – Un Centro di riferimento per la Chirurgia artroscopica e la Chirurgia dello sport nasce all’ospedale di Santa Margherita... Argomenti più discussi: Unghie, è tendenza your nails but better: unghie naturali, ma perfette; L’immaginario onirico e femminile di Petra Collins; 10 cose che non sai di Zendaya: dal nome africano al matrimonio segreto ai genitori insegnanti; Rivelato il destino agrodolce de I maghi di Waverly - Ritorno a Waverly Place. Selena Gomez aveva ragione: il dramma tra Blake Lively e Justin Baldoni travolge Taylor SwiftTra vecchie amicizie e nuove tensioni, Selena Gomez torna al centro della scena con una rivelazione sorprendente. Anni fa aveva messo in guardia Taylor Swift su Blake Lively, e ora i fatti sembrano ... msn.com Selena Gomez cambia passo e sorprende con un look in rosa dal sapore inedito: un mini dress dalla linea morbida e giocosa. Le foto facebook | 2/04. Selena Gomez in occasione di un evento Rare Beauty dedicato al lancio del nuovo fondotinta a Los Angeles x.com