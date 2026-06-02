Le condanne alla schiavitù risalgono almeno al 1400. La Chiesa, secondo alcune posizioni, non avrebbe dovuto scusarsi, poiché le sue prese di posizione contro questa pratica furono espresse solo quando risultò opportuno. Questa opinione sostiene che l’istituzione religiosa abbia agito in modo coerente, senza dover assumersi responsabilità per le decisioni prese in epoche passate. La questione riguarda il momento e il modo in cui la Chiesa si è espressa sui temi legati alla schiavitù nel corso dei secoli.

Com’era prevedibile, non è passata inosservata, negli organi di stampa, la parte dell’enciclica Magnifica humanitas nella quale papa Leone XIV, a nome della Chiesa, chiede perdono per l’asserito «ritardo con cui la Chiesa e la società hanno condannato il flagello della schiavitù», essendosi dovuto attendere - egli afferma - «il XIX secolo per trovare una condanna formale, assoluta e universale della schiavitù, in particolare con Leone XIII». Il Messaggero di Roma e Famiglia cristiana, in particolare, hanno messo in luce come il Papa abbia soprattutto inteso porre in guardia contro il pericolo di una nuova forma di schiavitù derivante da un uso improprio e non controllato dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Chiesa non deve scusarsi per la schiavitù

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Can the Pope Defeat AI | The Social

Notizie e thread social correlati

Gerry Scotti e la gaffe sui prof di sostegno, la battuta scappata alla Ruota della fortuna e le polemiche. Lui deve scusarsiDurante una puntata della Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha fatto una battuta su insegnanti di sostegno, che ha suscitato polemiche.

Milan-Atalanta 2-3, tifosi rossoneri infuriati sui social: “Furlani deve scusarsi davanti alle telecamere”Dopo la sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta, i tifosi del Milan hanno espresso il loro disappunto sui social network, chiedendo pubblicamente che il...

Temi più discussi: Il Papa alla CEI: la Chiesa non si misura coi numeri, la forza è la logica della piccolezza; Il Papa incoraggia la Chiesa italiana: la priorità è il Vangelo. Non contano numeri, visibilità e influenza; Il Papa ai vescovi italiani: La Chiesa torni al Vangelo, all’ascolto e alla missione con una scelta chiara dalla parte dei poveri (Editoriale di S. Izzo); Disarmare l’intelligenza artificiale per costruire la comunione nel cantiere della storia.

La domanda è semplice: chi deve decidere quando è il momento di morire, se il dolore diventa insopportabile e non c’è alcuna possibilità di guarigione? Una Commissione etica nominata dal Governo, la Chiesa o tu? +Europa è il partito che in Parlamento si x.com

Dio mi sta esortando a unirsi alla chiesa, ma non so come fare nelle mie circostanze reddit

Zuppi, la Chiesa non fa politica e non tornerà a farlaLa Chiesa non fa politica e non tornerà a farla. Se la Chiesa esprime un'opinione non è per entrare nel dibattito politico o per dare indicazioni sociopolitiche specifiche, ma solo per promuovere la ... ansa.it

Strage di Rio, Chiesa Brasile: Stato deve proteggere, non uccidere/ Potere contro Vangelo e dignità umanaLa strage delle favelas a Rio de Janeiro fa scattare la Chiesa del Brasile: il valore della vita umana sia salvaguardato dallo Stato, non si deve uccidere LA CHIESA INSORGE CONTRO IL BRASILE DOPO LA ... ilsussidiario.net