Gerry Scotti e la gaffe sui prof di sostegno la battuta scappata alla Ruota della fortuna e le polemiche Lui deve scusarsi

Durante una puntata della Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha fatto una battuta su insegnanti di sostegno, che ha suscitato polemiche. In seguito alle reazioni, il conduttore ha rilasciato delle scuse ufficiali per la frase considerata infelice. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, portando a discussioni su toni e sensibilità nel contesto televisivo.

Alla fine sono arrivate le scuse per la « frase infelice » sugli insegnanti di sostegno, pronunciata da Gerry Scotti durante la Ruota della Fortuna. Pochi giorni fa, una concorrente del programma Mediaset nel presentarsi ha detto di essere una docente di italiano, storia e geografica, ma di ricoprire per quest’anno il ruolo di insegnante di sostegno. Il conduttore ha replicato osservando che, chi vuole lavorare nell’istruzione, deve accettare quello che il sistema offre, anche quando non corrisponde alle proprie aspettative. «Lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento », ha detto Scotti, scatenando... 🔗 Leggi su Open.online Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Ho sbagliato”La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 7 aprile si è aperta in una maniera inusuale per un game show del preserale. Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Non intendevo mancare di rispetto”Una battuta pronunciata da Gerry Scotti durante una puntata de La Ruota della Fortuna ha riacceso il dibattito sul riconoscimento degli insegnanti di... Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, Samira Lui sovrasta Gerry Scotti col flauto: Ora l’ho capito. Finale atroce per la campionessa; Gerry Scotti e la battuta galeotta sugli insegnanti di sostegno: Sono stato leggero; Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: Ho sbagliato; Gerry Scotti chiede scusa agli insegnanti di sostegno e alle famiglie: Ho sbagliato. Gerry Scotti si scusa a La ruota della fortuna per le parole sugli insegnanti di sostegnoDa La ruota della fortuna sono arrivate le scuse di Gerry Scotti per le sue parole In una delle ultime puntate de La Ruota della Fortuna, andata in onda il 7 aprile su Canale 5, Gerry Scotti ha scelto ... ultimenotizieflash.com Vi chiedo scusa per la mia leggerezza e per la mia ignoranza: le scuse di Gerry Scotti per la battuta sugli insegnanti di sostegnoIl conduttore si è scusato in diretta a La Ruota della Fortuna per aver sminuito il ruolo degli insegnanti di sostegno ... ilfattoquotidiano.it “Vi chiedo scusa per la mia leggerezza”. Lo scivolone di Gerry Scotti sugli insegnanti di sostegno. Ieri le scuse in diretta, ma cosa è successo nelle puntate precedenti a La Ruota della fortuna https://fanpa.ge/k3syH - facebook.com facebook Le donne della Bibbia dominano la serata di Pasqua. De Martino meglio di Gerry Scotti x.com